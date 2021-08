Mercato: le PSG réclame une fortune au Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé

Le PSG exigerait du Real Madrid la somme mirobolante de 220 millions d’euros avant de laisser partir Kylian Mbappé, alors que le club madrilène a déjà formulé une première offre de 160 millions d’euros pour tenter de recruteur le buteur parisien.

La réponse du PSG était très attendue après l’offre dégainée par le Real Madrid pour tenter de recruter Kylian Mbappé. Le club madrilène avait en effet formulé officiellement une première offre de 160 millions d’euros pour s’offrir l’attaquant parisien dont les envies de départ chez les merengues n’est plus qu’un secret de polichinelles.

Face à la presse ce mercredi, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé l’offensive des Madrilènes que le club français a refusé « verbalement ». « On n’a pas prévu de reparler avec le Real Madrid. La deadline, c’est le 31 août à minuit. C’est comme ça, le mercato, pour nous, on est clair : on le garde et on le prolonge. Mais on ne va pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce qu’on a payé alors qu’on doit encore des sous à Monaco », a déclaré le Brésilien rapporté par RMC Sport.

Et selon les informations du Parisien, le PSG réclamerait 220 millions d’euros pour laisser filer le champion du monde 2018. Une somme presque équivalente à celle décaissée par les Parisiens en 2017 pour arracher Neymar des griffes du Barça. Reste maintenant à savoir si le Real Madrid va satisfaire à cette exigence des Parisiens surtout que, selon Marca, l’intérêt du club espagnol pour le joueur de 22 ans était réel et non un écran de fumée.

Seulement que dans ce dossier, la volonté du joueur d’évoluer sous le maillot de la maison blanche et la patience de Florentino Pérez, qui peut attendre l’été prochain pour le signer gratuitement, ne jouent aucunement en faveur des dirigeants du PSG. Ces derniers risquent de perdre le joueur sans recevoir le moindre centime en compensation, même s’ils ont déjà eu le temps de profiter de ses performances.