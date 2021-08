Mercato: le numéro de maillot de Cristiano Ronaldo À Manchester City dévoilé

Cristiano Ronaldo est susceptible de prendre le maillot numéro 7 de Raheem Sterling, à Manchester City, si ce dernier viendrait à évoluer en Premier League.

Alors que la signature de Cristiano Ronaldo à Manchester City se précise, les spéculations vont bon train sur le futur dossard qu’endossera la superstar portugaise chez les Skyblues. Et, selon les dernières informations venant de la presse anglaise, le quintuple Ballon d’or pourrait chiper le numéro 7 de Raheem Sterling. Ce dossard a toujours été porté par l’international anglais depuis son arrivée chez les Cityzens en 2012 en provenance de Liverpool.

Mais, d’après le journaliste italien, Fabrizio Romano, Sterling pourrait quitter Man City, si l’opération Ronaldo viendrait à être bouclée ; car les Anglais seraient alors dans l’obligation de faire de la place pour leur nouvelle recrue. Une opération qui devrait se conclure ce vendredi, selon la presse européenne qui soutient que le club anglais a accepté de payer les 30 millions d’euros réclamés par la Juve pour libérer son attaquant.

Trois échecs consécutifs en Ligue des champions

Ronaldo a encore un an dans son contrat avec la Juventus, qu’il a rejointe au milieu de beaucoup de fanfare du Real Madrid en 2018. Ronaldo devait mener la Juventus à la gloire de la Ligue des champions, mais l’équipe basée à Turin n’a pas dépassé les quarts de finale de la première compétition européenne depuis son arrivée.

En fait, la rumeur disait également que Ronaldo retournerait au Real Madrid, mais la star portugaise a confirmé dans une publication sur Instagram qu’il n’accepterait plus désormais que l’on manque de respect à son nom. Dans des spéculations sans fin, Ronaldo était également pressenti pour revenir à Manchester United et même s’unir à Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

CR7 n’a pas commencé le match d’ouverture de la Juventus contre l’Udinese, la semaine dernière, alors qu’il avait demandé à être sur le banc. Lorsqu’il est entré en jeu, en seconde période, son but dans le temps additionnel a été exclu et le match s’est terminé 2-2. Le club et l’entraîneur Massimiliano Allegri ont tous deux insisté sur le fait que c’était une décision de l’entraîneur de garder Ronaldo sur le banc au début.