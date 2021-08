Mercato: l’agent de Cristiano Ronaldo est à Paris

Selon plusieurs médias, l’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, serait à Paris, alors que la star portugaise serait en négociation avec Manchester City pour son transfert chez les Skyblues.

Ça tire dans tous les sens à propos de Cristiano Ronaldo en cette veille de fin de mercato. Le Portugais, à la Juventus depuis 2018, est plus que jamais sur le départ. Et, selon la presse européenne, Manchester City et le PSG sont les futures destinations possibles du quintuple Ballon d’or. Mieux, à en croire les médias anglais, les Skyblues seraient même très avancés sur le dossier du capitaine lusitanien avec un accord de principe signé par les deux parties.

Ces dernières heures, l’agent de CR7, Jorge Mendes, aurait même été aperçu à Paris ! Toutefois, il ne rencontrera pas les dirigeants du PSG. Selon plusieurs tabloïds français, le célèbre agent de joueur, qui gère notamment les intérêts de Bernardo Silva et Joao Felix, serait en transit dans la capitale française, en attendant son départ pour l’Angleterre ; d’autant plus que le clan cityzen serait en passe de formuler une offre à la Juventus pour s’attacher les services du buteur de 36 ans.

La Juve espère 30M€ pour Ronaldo

La Juve, de son côté, a déjà ouvert la porte à un départ de sa star vedette et ne refuserait pas une offre qui remplisse ses exigences. Le club italien a même fixé le prix du joueur de 36 ans à 25 millions d’euros. Mais les Anglais ne comptent pas payer cette somme et souhaitent faire un échange de joueurs ; sauf que la Vieille Dame ne s’intéresse visiblement qu’à Gabriel Jesus, qui figure dans les plans de l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola. Autant dire que, si CR7 se voit à City, une opération reste très complexe à envisager.