Mercato: la Juventus fixe le prix de Cristiano Ronaldo

Alors que le clan de Cristiano Ronaldo multiplie les démarches depuis quelques jours pour lui ouvrir les portes de Manchester City, la Juventus a déjà fixé le prix de la star portugaise.

L’avenir de Cristiano Ronaldo tient en suspens toute l’Italie alors que le Portugais est en fin de contrat en juin 2022 avec la Juventus. Auteur de trois saisons mitigées avec les Bianconeri, le quintuple Ballon d’or est de plus en plus annoncé loin de Turin. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport et Sky Italia confirment que Manchester City représente actuellement la seule option pour l’international portugais. Le champion d’Angleterre en titre aimerait enrôler le capitaine lusitanien mais son salaire, et les frais demandés par la Juventus ne collent pas avec la structure et la masse salariale du club.

La Juve de son côté, a déjà ouvert la porte à un départ de sa star vedette et ne refuserait pas une offre qui remplisse ses exigences. Le club italien a même fixé le prix du joueur de 36 ans à 25 millions d’euros. Mais les Anglais ne comptent pas payer cette somme et souhaite faire un échange de joueur. Sauf que la Vieille Dame ne s’intéresse visiblement qu’à Gabriel Jesus, qui figure dans les plans de l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola. Autant dire que si CR7 se voit à City, une opération reste très complexe à envisager.