Mercato Juventus: Massimiliano Allegri confirme le départ de Cristiano Ronaldo

L’entraîneur de la Juventus a confirmé que Cristiano Ronaldo a bien demandé à quitter la Juve cet été alors que la famille du Portugais négocie son transfert à Manchester City.

C’est désormais une certitude. Cristiano Ronaldo ne jouera plus pour la Juventus. Révélée hier par les médias italiens, la nouvelle a été confirmée ce vendredi par l’entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri. Présent en conférence de presse en marge de la rencontre Empoli en Série A, le technicien italien a confirmé que le Portugais lui avait signifié son intention de quitter son club actuel pendant le mercato estival. Un choix annoncé jeudi par le Portugais.

« Hier Cristiano m’a communiqué qu’il n’avait plus intention de jouer pour la Juventus, a indiqué le technicien italien face aux journalistes. Pour cette raison, il ne sera pas convoqué pour le match de samedi. Maintenant, parlons du match contre Empoli ». Allegri avait pourtant assuré la semaine dernière que son buteur lui avait confié qu’il allait rester à Turin, au moins jusqu’à la fin de son contrat en juin 2022.

Mais visiblement, les choses ont évolué ces derniers jours et le quintuple Ballon d’or a décidé d’aller voire ailleurs, notamment à Manchester City où la famille du joueur de 36 ans négocie un transfert chez le club anglais. De quoi décevoir Allegri ? « Non, pas du tout, a rétorqué le coach italien. Cristiano a fait son propre choix. Les choses passent dans la vie. Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon, de grands champions et de nombreux entraîneurs sont passés par la Juve. C’est une loi de la vie. La Juve reste elle, c’est la chose la plus importante et la base solide pour les résultats. Il est resté pendant trois ans et a apporté sa contribution, maintenant il part et la vie continue ».

Alors que la presse européenne annonce que les Skyblues ont décidé de payer les 30 millions d’euros réclamés par la Juve pour le transfert du natif de Madère chez les champions d’Angleterre en titre et que l’opération devrait être bouclée d’ici la fin de la journée, le joueur lui, a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers ce matin et vient de quitter Turin, comme filmé par Goal Italia.

Débarqué à la Juventus en 2018 en provenance du Real Madrid alors qu’il venait fraîchement de remporter la cinquième Ligue des champions de sa carrière, Cristiano Ronaldo aura marqué 101 buts en 134 apparitions et remporté notamment deux titres de champion d’Italie. « Ronaldo est un grand champion et il a apporté une grande contribution, je lui souhaite toute la chance du monde pour l’endroit où il va jouer, a confié Allegri ». Et d’ajouter: « Il a été un exemple pour les autres aussi, nous devons juste le remercier, mais maintenant allons de l’avant et prenons les trois points demain contre Empoli ».