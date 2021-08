Manchester City: accusé de viols, le défenseur français, Benjamin Mendy, suspendu

Manchester City a annoncé, ce jeudi, la suspension de l’international français, Benjamin Mendy, le temps d’une enquête policière à son encontre. Selon l’AFP, le footballeur français est accusé de plusieurs viols et d’une agression sexuelle.

« Inculpé par la police », le défenseur français, Benjamin Mendy (27 ans), est suspendu par Manchester City, annonce le club anglais dans un communiqué dévoilé, jeudi. « L’affaire est soumise à un processus légal et le club ne peut donc pas faire de commentaires supplémentaires jusqu’à ce que ce processus soit terminé », indique Manchester City.

Le joueur est soupçonné de quatre viols et d’une agression sexuelle, pour des faits survenus entre octobre 2020 et août 2021 dans le comté de Chester, selon un communiqué des autorités judiciaires britanniques. Les plaintes émanent de trois personnes âgées de plus de 16 ans.

⚖️ The CPS has authorised @cheshirepolice to charge Benjamin Mendy with four counts of rape and one count of sexual assault.



The footballer will appear at Chester Magistrates' Court on 27 August.



