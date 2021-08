Mali: face au terrorisme, Assimi Goita opte pour la création d’une école de guerre

Réunis en Conseil des Ministres mercredi, les membres du gouvernement malien ont adopté des projets de textes relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de l’Ecole de Guerre du Mali.

Au pouvoir depuis près d’un an, le président Assimi Goita peine à trouver la bonne formule face au terrorisme. Bien qu’il est issu du corps armé, le colonel de guerre ne cesse de murir des réflexions et a enfin décidé de mettre sur pied une école de guerre, face à la complexité de la lutte anti-terroriste. Mercredi, le gouvernement a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de l’Ecole de Guerre du Mali.

« Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Conseil des Ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de l’Ecole de Guerre du Mali. La complexité et la transversalité des questions de défense et de sécurité imposent aujourd’hui à notre pays de se doter d’une Ecole de Guerre, véritable pôle d’excellence de l’enseignement militaire supérieur à caractère scientifique », indique le communiqué du Conseil des ministres.

Selon le communiqué, la création de cette école rentre dans le cadre des réformes des Forces Armées Maliennes pour compléter le continuum de formation des officiers et doter « notre défense nationale d’un cadre de réflexion, de recherche et d’analyse des questions stratégiques ». Le Mali, comme ses voisins du Sahel, essuie fréquemment des attaques terroristes. Après avoir traversé une période atypique marquée par deux coups d’Etat en moins de 9 mois, les maliens attendent beaucoup du président Assimi Goita, notamment au plan sécuritaire.