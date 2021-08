Mali: Bah N’Daw et Moctar Ouane libérés

En résidence surveillée depuis leur arrestation, l’ancien président de la transition politique au Mali, le colonel Bah N’Daw et l’ancien Premier ministre Moctar Ouane ont été libérés. Selon nos sources, leur libération a été ordonnée par le président Assimi Goïta.

Le Mali vient de satisfaire aux exigences de l’Union Africaine et ses partenaires. En effet, le gouvernement d’Assimi Goïta a décidé de la levée des mesures restrictives imposées à l’encontre des deux anciennes autorités arrêtées et incarcérées depuis quelques mois. « Sur décision du Président de transition, le Colonel Assimi Goïta, le gouvernement malien lève toute les mesures restrictives concernant l’ancien Président de Transition Bah N’Daw et l’ancien Premier ministre Moctar Ouane. La communauté internationale s’en félicite«, rapporte RFI.

Pour rappel, les avocats de Bah’N Daw et de Moctar Ouane avaient saisi la Cour de la justice de la Cédéao pour contester l’illégalité de la décision des autorités maliennes. Les deux anciennes autorités avaient été destituées par un coup d’Etat mené par l’actuel président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce dernier leur avait reproché d’avoir formé un gouvernement sans le consulter alors que la charte de transition stipule qu’il est chargé des questions de sécurité et de défense.