Mali – Affaire achat de l’avion présidentiel: l’ex-Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga arrêté

Soumeylou Boubèye Maïga, qui fut, de 2017 à 2019, le Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé il y a un an par un coup d’Etat, a été écroué, jeudi 26 août, dans une affaire de fraude présumée, a annoncé son avocat, Kassoum Tapo.

L’ancien chef du gouvernement malien s’est rendu à la Cour suprême après avoir reçu, la veille, une convocation. Son avocat et un membre de la Cour suprême ont confirmé la mise sous mandat de dépôt, c’est-à-dire son arrestation après inculpation.

C’est probablement lié à au moins un dossier, celui de l’achat d’un avion de commandement de l’ancien président, Ibrahim Boubacar Keïta. Soumeylou Boubeye Maïga était alors ministre de la Défense. Les conditions d’achat de l’avion de commandement avaient été critiquées. À l’époque, des rapports de la Cour des comptes et du Vérificateur général avaient épinglé des surfacturations et de nombreuses anomalies.

Il y a probablement aussi un second dossier : celui d’achat d’équipements militaires. Mais il faut préciser que cette affaire avait été classée par une décision de justice. « Non », a répondu récemment le procureur de la Cour suprême. D’après nos informations, un autre ancien ministre malien est actuellement entendu devant la Cour suprême. Ces auditions interviennent dans un contexte particulier. Les autorités maliennes ont annoncé leur volonté de lutter contre la corruption. Mais d’ores et déjà, les proches de Soumeylou Boubeye Maïga affirment qu’il n’a rien à se reprocher.