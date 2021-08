« Ma mort plus belle que la tienne »: Yves Dakoudi sort sa deuxième oeuvre de l’esprit

Le web-activiste Yves Dakoudi a lancé, mercredi, son deuxième livre, un roman intitulé « MA MORT PLUS BELLE QUE LA TIENNE ». La cérémonie de lancement a eu lieu au centre culturel Artisttik Africa, en présence de plusieurs personnalités de divers horizons.

Le mercredi 25 aout 2021, l’auteur du livre « La perle cadenassée », Yves Dakoudi, a lancé son deuxième ouvrage de 189 pages, intitulé « Ma mort plus belle que la tienne ». Cette oeuvre est inspirée du paradigme de la mort qu’il a pris quatre ans à finaliser. Yves Dakoudi a voulu briser cette manière qu’ont les hommes de voir la mort de manière mystérieuse et mystique. Dans son roman, l’auteur aborde la mort d’une autre manière ; la mort comme elle était avant et la mort comme elle est aujourd’hui.

Dans ce roman, l’auteur montre comment la nature ou le sort peut s’acharner sur un même individu, à quel point des actes et des décisions peuvent influer sur la vie des hommes, mais aussi combien la mort peut être capricieuse. En hommage à son grand-père, l’écrivain a nommé son personnage principal, BOKI. Pour son titre, il s’est inspiré de l’adage fon « Kou Tché Nan Yon Hou Twé », qui signifie en français, « Ma mort sera plus belle que la tienne ». Chaque choix que l’auteur a fait pour chaque détail de la couverture a une signification profonde et a été fait pour illustrer parfaitement son ouvrage.

A cette cérémonie de lancement, on pouvait voir des représentants de la mairie, de la préfecture, de l’Assemblé nationale et bien d’autres personnalités de divers horizons. C’était le journaliste et chroniqueur littéraire, Tanguy Aguoï, qui a eu l’honneur de présenter cette œuvre de l’esprit. A la fin de la présentation, une vente aux enchères du premier exemplaire a eu lieu. Notons que le livre « Ma mort sera plus belle que la tienne » est désormais disponible sur le marché au prix de 5.000 francs CFA.