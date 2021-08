Lutte anti-coronavirus: le Togo reçoit 200 000 nouvelles doses de Sinovac

Le Togo a reçu vendredi, de nouvelles doses de vaccin chinois Sinovac, dans le cadre de la lutte contre la maladie de covid-19.

Le ministre togolais de la santé, Moustafa Mijiyawa, entouré du ministre délégué à l’accès universel aux soins et de l’ambassadeur de Chine, a officiellement réceptionné vendredi soir, 200 000 nouvelles doses du vaccin Sinovac. Ce lot, offert par le gouvernement chinois dans le cadre de la coopération sino-togolaise, s’ajoute aux 200 000 reçus en avril dernier.

Les vaccins déployés pour la vaccination des étudiants dans les universités publiques du Togo, vont permettre au pays de renforcer davantage sa lutte contre le Covid-19. Il s’agit de la seconde réception de vaccins au cours de ce mois. Il y a trois semaines en effet, le Premier ministre a accueilli près de 120 000 doses de vaccins Johnson & Johnson produits sur le continent.

Le Togo renforce davantage sa lutte contre la covid-19. Le ministre en charge de la santé MIJIYAWA avient de réceptionner ce 20 août 2021, un lot de 200.000 doses de vaccins SINOVAC, don du gouvernement chinois dans le cadre de la coopération sino togolaise. pic.twitter.com/pyNoqjISVC — Ministère en charge de la Santé Togo (@MSPS_Togo) August 20, 2021

Dégradation de la situation sanitaire

Après avoir été longtemps maîtrisée, la situation sanitaire s’est dégradée depuis le mois de juin. De plus de 100 cas en moyenne par semaine, le pays est passé désormais à plus de 1000 cas hebdomadaires et une hausse des décès lors des quinze derniers jours. La faute à un relâchement généralisé dans le respect des mesures barrières. Par ailleurs, la présence du variant Delta, plus contagieux et plus mortel, a été confirmée.

La campagne de vaccination a été intensifiée, avec l’introduction du vaccin Johnson & Johnson dans le Grand Lomé. Le gouvernement togolais a d’ailleurs décidé de réorienter la lutte conte le covid-19. La nouvelle stratégie envisagée par les autiorités togolaises implique davantage les médias pour toucher et mieux faire comprendre la situation sanitaire actuelle du pays aux populations à la base. Dans le fond, un accent particulier sera mis sur les contenus des médias.