Bris de silence: le tout nouveau bébé de la journaliste Angela Kpeidja

« Bris de silence » Le vendredi 20 août 2021, la journaliste Angela Kpeidja a lancé à Cotonou son autobiographie « bris de silence », un recueil de témoignages qui relate les abus dont sont victimes des femmes en milieu professionnel.

Une autobiographie qui renferme le témoignage de harcèlement sexuel dont sont victimes des femmes dans leurs lieux de travail ou dans la société. Cet ouvrage lancé vendredi 20 aout 2021 à Cotonou, fait part des nombreux cas de harcèlements et même de viol auxquels la gente féminine fait face dans la société.

Témoignage, récits, exemple; l’auteur du livre « bris de silence » Angela Kpeidja, n’a pas fait dans la dentelle pour exprimer ses sentiments, ses tourments, son indignation. Elle partage ses vécus avec les autres femmes qui ont été victimes de ce mal ou qui sont en train de le vivre et qui par peur n’arrivent pas à le dire, à placer un mot sur leur blessure, à le denoncer.

Ingénieure bio technologiste de formation, Angela Kpeidja est une grande passionnée d’écriture et de réalisation audiovisuelle. Avec plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le journalisme, elle dirige actuellement le Service Web de l’ORTB. Elle est spécialiste en communication et en management des médias. Ambassadrice de la femme dans la lutte contre le harcèlement sexuelle, Mlle Kpeidja est aussi fondatrice de l’ONG « N’aies pas peur » qui milite pour la cause de la seconde moitiée du ciel brimée dans ses droits éssentiaux.

La ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique TOGNIFODE, l’artiste béninoise Faty, le slameur Kmal RADJI et bien d’autres étaient présents lors de ce lancement pour soutenir l’effort de l’auteur