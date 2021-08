Ligue des champions: le PSG hérite de Manchester City, le Real s’en sort bien… le tirage complet de la phase de poules

Ce jeudi en fin d’après-midi, l’UEFA a procédé, à Istanbul, au tirage au sort de la prochaine phase de poules de la Ligue des champions. Le tirage au sort qui a accouché de grandes retrouvailles et de gros chocs en perspective.

Les clubs européens qualifiés pour la phase finale de la Ligue des champions 2021-2022 sont désormais fixés sur leur sort. L’UEFA a procédé, ce jeudi à Istanbul, au tirage au sort de la phase de groupes, dont le coup d’envoi sera donné le mardi 14 septembre prochain. Le tirage au sort a accouché de grandes retrouvailles en perspective.

C’est le cas du groupe A où le PSG hérite de Manchester City, son bourreau en demi-finale de la dernière édition. Dans la poule F, un match retient les attentions. Il s’agit de la double confrontation entre Manchester United et Villareal, remake de la dernière finale de l’Europa League. On suivra également les retrouvailles entre le Barça et le Bayern Munich, et le gros choc entre Liverpool et l’Atletico Madrid dans le groupe B.

Tenant du titre, Chelsea est tombé dans le groupe F très abordable où seul la Juventus fait office de favori. Alors que le Real Madrid s’est bien sorti de ce tirage avec un groupe D composé de l’Inter Milan, le Shakhtar et Tiraspol.

Le tirage au sort complet de la phase de groupe:

Groupe A : Manchester City, PSG, Leipzig, Club Bruges

Groupe B : Atlético Madrid, Liverpool, Porto, Milan AC

Groupe C : Sporting, Dortmund, Ajax, Besiktas

Groupe D : Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar, Tiraspol

Groupe E : Bayern Munich, Barça, Benfica, Dinamo Kiev

Groupe F : Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

Groupe G : Lille, Séville, Salzbourg, Wolfsburg

Groupe H : Chelsea, Juventus, Zenit St Petersbourg, Malmö