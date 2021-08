Lesotho – Covid-19: ouverture d’une enquête sur le décès de 5 personnes après une injection de vaccin

Une enquête a été ouverte à la suite du décès de cinq personnes, soi-disant après avoir reçu le vaccin Johnson&Johnson, dans le district nord de Leribe, selon le ministre de la Santé du Lesotho, Semano Sekatle.

Le gouvernement du Lesotho et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont ouvert une enquête sur la mort de cinq personnes, prétendument après avoir reçu la dose de vaccin contre la Covid-19. Le ministre lesothan de la Santé, Semano Sekatle, a déclaré que l’enquête est à un stade avancé, ajoutant que « nous avons rapidement réuni notre équipe locale d’experts ici pour mener les enquêtes, puis nous sommes également soutenus par l’OMS et l’UA (Union africaine) pour venir avec plus d’experts pour mener les enquêtes ».

Aucun lien défini entre la vaccination et les décès…

Le ministre de la Santé a cependant déclaré que les résultats préliminaires montraient qu’il n’y avait aucun lien défini entre la vaccination et les décès et qu’il ne pouvait donc trouver aucune raison de suspendre les vaccinations de masse en cours. « Les événements indésirables graves après la vaccination sont très rares. L’équipe médicale est sur le terrain pour examiner les faits épidémiologiques et enquêter ».