Le Tchad soutient la relance de l’accord quadripartite avec la Libye, le soudan et le Niger

Le président Mahamat Idriss Deby a déclaré que le Tchad appuie l’initiative de relance de l’accord quadripartite, entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad, par la mise en place d’une force mixte tout au long de ses frontières.

Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby, a prononcé un discours à l’occasion de la visite de travail et d’amitié du vice-président du Conseil présidentiel libyen au Tchad, Moussa Al Kouni. Dans son discours, il a reconnu que la Libye et le Tchad vivent des périodes difficiles de leurs histoires dues à des transitions et des troubles sécuritaires majeures qui doivent être résolues par le dialogue.

« Notre pays est engagé résolument à jouer sa partition pour aider le peuple libyen, mais en retour le Tchad souhaite vivement que des mercenaires et bandes armées écumant la Libye ne déstabilisent pas les pays voisins, comme ce fut le cas en avril dernier et les conséquences malheureuses que l’on sait », a déclaré Mahamat Idriss Deby, ajoutant que les questions relatives à la démilitarisation, à la démobilisation et à la réinsertion de ces hommes armés doivent être un préalable à ces objectifs.

Aussi, précise le président, « le Tchad appuie l’initiative de relancer l’accord quadripartite entre la Libye, le soudan, le Niger et le Tchad par la mise en place d’une force mixte tout au long de ses frontières ». Les questions régionales doivent être résolues par les concernés eux-mêmes, et un sommet extraordinaire de la Cen-Sad pourrait être organisé afin de débattre de ces questions et obtenir des résolutions communes, indique Mahamat Idriss Déby: « Cette sécurisation des frontières devrait permettre aussi de résoudre la problématique de l’immigration clandestine, du trafic des êtres humains et du grand banditisme ».