Le Rwanda expulse un avocat belge pour « avoir enfreint la loi sur l’immigration »

L’avocat belge de Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l’histoire a inspiré le film «Hotel Rwanda» et qui est accusé de « terrorisme », a été expulsé samedi soir du Rwanda pour «avoir enfreint la loi sur l’immigration», a-t-on appris auprès du directeur général de l’Immigration. Les autorités rwandaises reprochent à Vincent Lurquin, arrivé lundi dans le pays avec un visa touristique, de s’être présenté vendredi à une audience du tribunal de Kigali vêtu de sa robe d’avocat, alors que «son visa lui permettait de visiter le pays (…) mais pas de travailler», a déclaré à l’AFP Regis Gatarayiha, chef de la Direction générale de l’Immigration et de l’Emigration du Rwanda.

L’Association du Barreau du Rwanda a déposé une plainte parce que Lurquin n’était pas accrédité pour exercer au Rwanda. Il affirme qu’il n’a pas pu voir son client depuis un an. « Je n’ai pas vu mon client, c’est tout le problème. Ils refusent de me laisser voir mon client, je suis allé voir le bâtonnier qui n’a pas voulu me voir, je suis allé voir le procureur général qui n’a pas voulu me voir, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice. Mais en Belgique, le ministre des Affaires étrangères a contacté son homologue. Le Parquet fédéral l’a fait aussi et ils ne veulent pas nous répondre, ils ne veulent pas que je le voie », a déclaré Vincent.

Il a confirmé au média belge Belga avoir été arrêté et interrogé par les autorités rwandaises avant d’être escorté par des militaires jusque sur le tarmac de l’aéroport.

