Le Qatar sort du silence sur le dossier Mbappé

Propriétaire du PSG, la famille Al-Thani s’est exprimée sur le dossier Kylian Mbappé, en fin de contrat l’été prochain avec le PSG, mais courtisé par le Real Madrid, qui a déjà formulé une offre pour tenter de recruter l’attaquant français. Mais les dirigeants qatari ne comptent pas lâcher leur star à n’importe quel prix.

Le monde du football est depuis mardi soir en ébullition avec l’offre officielle déposée par le Real Madrid pour tenter de recruter Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG, sous contrat avec le club français jusqu’en juin prochain, ne souhaite plus poursuivre l’aventure en France et fixe désormais comme nouvel objectif un championnat plus relevé, où il pourra prétendre au ballon d’or. Et les Madrilènes, qui ont toujours fait du buteur français une priorité, n’ont pas hésité à casser leur tirelire avec une première offre de 160 millions d’euros.

Malheureusement, cette offre a été rejetée par le PSG qui réclame pas moins de 200 millions d’euros, avant d’entamer les négociations avec le Real Madrid, si l’on en croit les informations venant de la France. Mieux, au Qatar, où l’on tire les ficelles du PSG dans l’opération, on ne reste pas non plus les bras croisés. La preuve, un membre de la famille royale, Khalifah Bin Hamad Al-Thani, a écrit un message énigmatique sur les médias sociaux, faisant référence à l’action du Real Madrid envers le joueur français.

« Si vous êtes d’accord avec le prix indiqué… contactez-nous… ou mettez fin à la saison avec le golfeur », écrit le membre de la famille Al-Thani, laissant entendre que les Merengues doivent augmenter leur montant pour convaincre les Parisiens à s’asseoir à la table des négociations, à moins de continuer la saison avec Bale qu’il appelle péjorativement un golfeur, en raison du goût du joueur pour le golfe.

Seulement que dans ce dossier, la volonté du joueur d’évoluer sous le maillot de la maison blanche et la patience de Florentino Pérez, qui peut attendre l’été prochain pour le signer gratuitement, ne jouent aucunement en faveur des dirigeants du PSG. Ces derniers risquent de perdre le joueur sans recevoir le moindre centime en compensation, même s’ils ont déjà eu le temps de profiter de ses performances.