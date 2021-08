Le PSG confirme l’envie de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid

Dans une longue interview accordée, ce mercredi, aux médias français et étrangers, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé que Kylian Mbappé a bien demandé à partir au Real Madrid et a assuré que le club parisien ne retiendrait pas le joueur contre son gré.

Cette fois-ci, c’est officiel! Kylian Mbappé a bel et bien demandé à partir au Real Madrid. C’est le directeur sportif du PSG, Leonardo, qui a confirmé la nouvelle, alors que le monde du football est en ébullition avec l’offre officielle formulée par le club merengue pour tenter de recruter l’attaquant français.

Dans une interview accordée, ce mercredi, à plusieurs médias, dont RMC Sport et le quotidien pro-madrilène, Marca, le dirigeant parisien a confirmé les envies de départ du champion du monde 2018. « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair (…) S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions », a confié le Brésilien.

Leonardo a aussi confirmé que le PSG avait refusé l’offre du Real Madrid « verbalement » et qu’elle était « autour » de 160 millions d’euros. Pour le dirigeant du PSG, la première offre du Real Madrid est, en effet, trop basse, surtout que Paris devra reverser 35 millions d’euros à Monaco en cas de vente de Mbappé d’ici le 31 août : « On n’a pas prévu de reparler avec le Real Madrid. La deadline, c’est le 31 août à minuit. C’est comme ça, le mercato, pour nous, on est clair : on le garde et on le prolonge. Mais on ne va pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce qu’on a payé alors qu’on doit encore des sous à Monaco ».