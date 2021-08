Le match Nice-Marseille interrompu après l’envahissement du terrain par des supporters (Vidéo)

Scène incroyable à l’Allianz Riviera. Le match entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille a été interrompu à la 75e minute après l’envahissement du terrain par des supporters niçois. En cause, des jets de projectiles entre les supporters et les joueurs de l’OM au moment de tirer les corners.

Le match de football Nice-Marseille a été interrompu par l’arbitre après l’envahissement du terrain par quelques supporters niçois, dimanche pour une rencontre de la 3e journée de Ligue 1, a constaté un journaliste de l’AFP. L’incident a commencé à la 75e minute quand le joueur de l’OM Dimitri Payet a renvoyé vers la tribune des supporters de Nice une des nombreuses bouteilles en plastique qu’il recevait à chaque fois qu’il allait tirer un corner.

La réaction de Payet est parfaitement humaine.



Il reçoit des projectiles dans le dos et devrait faire comme si c’était normal ?#OGCNOM pic.twitter.com/LZqHoXuvRD — Antoine Llorca (@antoinellorca) August 22, 2021

Furieux, des supporters sont descendus sur la pelouse pour menacer le N.10 marseillais, avant que l’arbitre ne renvoie les joueurs aux vestiaires. Heurté par un des projectiles, Payet s’est effondré au sol avant de se relever et d’empoigner la bouteille qui l’avait touché pour la lancer vers la tribune.

🚨 LA IMAGEN LAMENTABLE EN FRANCIA



😳 Los hinchas del Niza ingresaron al campo para agredir a los de Marsella



🗣️ Los radicales sobre el campo, el presidente intentando convencerles de que se marchen



❌ GRAVÍSIMO FALLO DE SEGURIDAD pic.twitter.com/j8ovecuMpI — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 22, 2021

Ses coéquipiers Alvaro Gonzalez et Mattéo Guendouzi ont couru vers le « kop » pour haranguer la zone d’où venait la bouteille. Dante, le capitaine niçois, est arrivé à son tour pour tenter de calmer les supporters. Un cordon de sécurité de stadiers, vêtus de gilets jaunes, a essayé d’arrêter les supporters, mais des coups ont été échangés à différents endroits du terrain dans une mêlée entre joueurs des deux équipes, supporters et stadiers.

OGC Nice – Marseille interrompu après l'envahissement du terrain par les supporters niçois ⤵️#NiceOMpic.twitter.com/f7KVM7Oxtc — Le Sport Turc 🇹🇷 (@sport_turc) August 22, 2021

Le milieu de terrain de Marseille, Dimitri Payet (g) et l’attaquant turc Cengiz Under (d) tentent de calmer leur entraîneur, l’Argentin Jorge Sampaoli, après l’envahissement de supporters niçois lors du match de Ligue 1, le 22 août 2021 à l’Allianz Riviera (AFP – Valery HACHE). Parmi les nombreux acteurs en colère, l’entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli, a dû être maîtrisé par des membres de son staff pour ne pas se battre.

Dans le couloir des vestiaires, selon les images du diffuseur Prime Video, le président de l’OM, Pablo Longoria, discutait avec ses joueurs et des dirigeants niçois. Le président de Nice, Jean-Pierre Rivère, était lui sur la pelouse pour parler à ses supporters derrière le but niçois.