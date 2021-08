« Le danger est grand pour tout le monde », la Russie réagit à l’attentat-suicide de Kaboul

Après l’Allemagne, la Russie a condamné, ce vendredi, l’attentat-suicide perpétrée par Daech à l’aéroport de Kaboul. L’attentat a été mené, jeudi soir, par deux kamikazes du groupe Etat Islamique, suivi de deux fusillades.

En Afghanistan, la situation semblait être calme jusqu’à jeudi soir, quand la donne a changé avec deux explosions près de l’aéroport de Kaboul. Le bilan fait état de 85 morts et plus de 160 blessés, dont une dizaine de soldats américains. La Russie a fait part de sa tristesse face à ce drame.

La Russie condamne « avec la plus grande fermeté », l’attentat-suicide à l’aéroport de Kaboul qui a fait 85 morts, a déclaré, vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Malheureusement, les prédictions pessimistes, estimant que des groupes terroristes, avant tout l’EI, vont sûrement profiter du chaos en Afghanistan, se confirment », a indiqué M. Peskov à la presse. « Le danger est grand pour tout le monde. Et cela reste notre plus grand motif de préoccupation », a-t-il souligné.

En préambule d’un discours à Berlin sur l’économie, jeudi, Angela Merkel a emboité le pas au président Emmanuel Macron et a dénoncé un attentat «absolument ignoble», qui a fait plusieurs morts à l’aéroport de Kaboul. « Les événements de cet après-midi montrent que le risque est immense et qu’il s’agit d’une situation très, très tendue pour faire sortir les gens du pays », a déclaré Angela Merkel.