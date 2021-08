Kylie Jenner et Travis Scott s’apprêtent à devenir parents une nouvelle fois

C’est désormais officiel. Kylie Jenner est enceinte de son deuxième enfant avec Travis Scott. Un deuxième bébé qui était particulièrement attendu par la demi-sœur de Kim Kardashian et le rappeur, qui essayaient de concevoir depuis plusieurs mois, selon leurs proches.

Mardi 15 juin 2021, Kylie Jenner et Travis Scott ont signé une apparition officielle sur tapis rouge, à New York au Parsons Benefit, gala de la prestigieuse école de design du même nom, qui récompense chaque année les personnalités influentes dans le monde des arts. Le couple est apparu avec sa fille, officialisant son retour de flamme, attirant tous les regards. Et ce n’est pas terminé !

C’est le très bien informé TMZ qui vient révéler cette nouvelle grossesse dans le clan Kardashian. Une source proche de la famille a confirmé la grossesse, tout en précisant que Kylie Jenner n’en était encore qu’au tout début de sa grossesse et qu’elle ne connaissait pas encore le sexe de son futur bébé. Pour le moment, le couple, qui a été séparé durant quelques mois, n’a pas confirmé la bonne nouvelle.

Kylie et Travis, 30 ans, ont eu une fille prénommée Stormi le 1er février 2018, qui travaille avec sa maman. Le couple s’était séparé en octobre 2019, après deux ans et demi de relation. La demi-soeur de Kim Kardashian et le rappeur s’étaient réconciliés en juin 2021, après avoir décidé de se confiner ensemble début 2020, pour le bien de leur fille.

Depuis la naissance de Stormi, l’Américaine n’a jamais caché qu’elle désirait agrandir la famille. En janvier 2020, elle avait déclaré dans une vidéo postée sur YouToube qu’elle voulait quatre enfants. Trois mois plus tard, durant un live sur Instagram, elle avait avoué en vouloir sept, mais que ce n’est pas pour tout de suite. «La grossesse n’est pas une blague, c’est quelque chose de sérieux et c’est dur. Je ne suis pas encore prête», a-t-elle confié.