Juventus: Cristiano Ronaldo souhaite quitter le club (média)

Couramment cité sur le départ cette saison, Cristiano Ronaldo est toujours à la Juventus et devrait honorer son contrat qui prend fin le 30 juin 2022. Mais selon les nouvelles révélations de la presse italienne, le portugais n’ira pas au bout de l’aventure entamée avec la Vieille Dame. Le quintuple Ballon d’Or souhaiterait quitter le club italien.

A un peu moins d’un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a été annoncé en destination de plusieurs clubs. Outre le PSG qui s’est offert la légende du Barça, Lionel Messi, Manchester United a été cité comme chute pour le crack portugais. Cerise sur le gâteau, un retour au sein de l’effectif de la Casa Blanca a même été évoqué avant d’être démenti par le joueur.

Ce qui portait à croire que l’ex-légende du Real Madrid va terminer son contrat avec la Juventus tel que confirmé par son entraineur: « Il s’est toujours bien entraîné, je ne lis que les rumeurs dans les journaux, il n’y a jamais eu de désir qu’il quitte la Juventus. Il m’a toujours dit qu’il resterait ici. Il est bon de clarifier cela », a déclaré Massimiliano Allegri.

Mais, si l’on se fie aux dernières révélations de la presse transalpine, Cristiano Ronaldo serait bien sûr, sur le départ. En effet, FabrizioRomano et Sky Sport annoncent que Cristiano Ronaldo a demandé à ne pas être titularisé contre l’Udinese ce dimanche après-midi et à ne pas disputer la rencontre. « Cela ne viendrait pas de nulle puisque l’international portugais souhaiterait tout simplement quitter la Juventus d’ici la fin de cette fenêtre estivale des transferts », explique le média.

Cristiano Ronaldo sur les tablettes de l’Inter Miami

Si après le transfert de Lionel Messi, on pourrait aisément écarter l’option PSG, Manchester United pourrait bien se positionner dans la course pour s’offrir les services du portugais si son départ de la Juventus venait à être acté. L’Inter Miami pourrait également jouer dans la balance.

Selon 10sport.com et Daily Mirror les deux légendes de Manchester United, David Beckham et Phil Neville, respectivement propriétaire et entraîneur de la franchise floridienne, songent à attirer Cristiano Ronaldo.