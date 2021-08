Juventus: accord trouvé entre Cristiano Ronaldo et Manchester City

Selon les informations du journal espagnol AS, Manchester City aurait trouvé un accord avec Cristiano Ronaldo pour le transfert de la star portugaise en Angleterre alors que la Juventus réclame pas moins de 28 millions d’euros avant de laisser partir son attaquant.

Vers un retour de Cristiano Ronaldo en Angleterre? 12 ans après son départ du championnat anglais, le Portugais pourrait revenir en Premier League mais dans la peau de Manchester City. Les Skyblues, à la recherche d’un attaquant après l’échec dans le recrutement d’Harry Kane, ont jeté leur dévolu sur le joueur de 36 ans qui aurait des envies de départ après trois saisons mitigées passées à la Juventus. Un intérêt du club cityzen pour le quintuple Ballon d’or qui serait bien pris par le clan Ronaldo.

Et selon les dernières informations du journal espagnol AS, les deux parties ont déjà trouvé un accord pour le transfert de l’ancien mancunien. Le média précise même que la signature du natif de Bondy chez les champions d’Angleterre en titre ne serait plus qu’une question d’heures.

Une annonce qu’il faut toutefois relativiser car si Manchester City a déjà trouvé un accord de principe avec CR7, le géant anglais devra également se mettre d’accord avec la Juventus. Et là, ce n’est pas gagné d’avance si l’on en croit les dernières nouvelles venues de l’Italie. En effet, selon le journaliste de Sky Sport Italia, Fabrizio Romano, les Anglais n’auraient pas encore formulé d’offre officielle à la Juve qui de son côté, réclame entre 28 et 30 millions d’euros avant de laisser filer sa star.

Mais Man City ne compte pas payer cette somme et souhaite faire un échange de joueur. Sauf que la Vieille Dame ne s’intéresse visiblement qu’à Gabriel Jesus, qui figure dans les plans de l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola. Autant dire que si CR7 se voit à City, une opération reste très complexe à envisager.