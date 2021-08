« Joe Biden partait en vacances alors que l’Afghanistan allait devenir un enfer », Donald Trump

L’ancien président Donald Trump a lancé samedi une attaque soutenue contre la gestion par le président Joe Biden du retrait des forces américaines d’Afghanistan, qu’il a qualifié de « plus grande humiliation de politique étrangère » de l’histoire des États-Unis.

Catastrophe, débâcle, échec, désastre : les mots manquent pour qualifier ce qui se déroule en Afghanistan et plus précisément à Kaboul depuis que les talibans s’en sont facilement emparés. Pour Donald Trump, l’occasion était trop belle et il ne l’a pas laissée passer : l’ancien président a profité de son meeting ce samedi soir en Alabama où il n’était plus venu depuis 4 ans pour critiquer férocement celui qui l’a privé d’un second mandat.

« C’est la plus grande humiliation que j’ai jamais vue. La sortie bâclée de Biden en Afghanistan est la démonstration la plus étonnante d’incompétence flagrante de la part d’un leader national, peut-être la plus grande jamais vue dans l’histoire. Nommez une autre situation comme celle-ci. Le Vietnam ressemble à un chef-d’œuvre de stratégie par rapport à la catastrophe de Joe Biden. Cela n’aurait pas dû arriver. Il suffisait de laisser les soldats là-bas jusqu’à ce que tout soit sorti, nos concitoyens, nos armes. Ensuite, vous bombardez les bases. Nous avons cinq bases et vous dites au revoir. Vous dites au revoir. La scène de ces gros avions géants décollant avec des gens accrochés sur les côtés et tombant, vous ne verrez plus jamais quelque chose comme ça. » a déclaré Trump lors d’un rassemblement bruyant avec ses partisans près de Cullman, en Alabama.

« Je l’avais dit personnellement au leader des talibans : si quelqu’un bafoue les Etats-Unis, ce sera la dernière chose qu’il fera. Nous l’avions fait savoir très clairement. L’équipement dont ils disposent maintenant est l’équipement militaire le plus sophistiqué au monde. Joe Biden a abandonné notre base aérienne, il a abandonné nos armes, il a abandonné notre ambassade. Ils ont dépensé un milliard de dollars pour construire cette ambassade ridicule. Et il a abandonné nos citoyens américains. Ils sont finis maintenant, ils n’en ont aucune idée. Rappelez-vous ceci, les talibans sont durs. Et ils ne respectent pas notre pays et ils ne respectent pas notre président. Ce n’est pas bon. Ils sont là-bas maintenant et ils ne savent pas ce qui va arriver à nos concitoyens. Joe Biden partait en vacances alors que l’Afghanistan allait devenir un enfer« , a déclaré Donald Trump, face à des supporters toujours aussi enthousiastes auxquels il a promis que son mouvement « Save America » était plus vivant que jamais.

« Jamais vous ne devez retirer l’armée en premier lieu, vous l’enlevez en dernier. Nous avions un contrôle militaire total, les talibans ne seraient jamais arrivés à Kaboul. Nous aurions pu laisser nos soldats là-bas plus longtemps. Nous voulions les ramener ici, mais nous voulions le faire avec dignité. Bientôt, nous allons commémorer les attentats du 11 septembre, et à cause de Joe Biden, c’est le drapeau taliban qui flottera au-dessus de notre ambassade et de nos infrastructures« .