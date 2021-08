Joe Biden accuse la Chine de cacher « des informations cruciales » sur les origines du Covid-19

Joe Biden a accusé vendredi la Chine de dissimuler des «informations cruciales sur les origines de la pandémie» de COVID-19, après la publication du résumé d’un rapport d’enquête du renseignement américain ne tranchant pas sur la question.

Plus d’un an après le début de l’épidémie de Covid-19 qui a bouleversé la planète, l’enquête sur ses origines progresse. Selon le résumé d’un rapport publié ce vendredi par les renseignements américains, le virus du coronavirus n’a « probablement » pas été conçu « génétiquement ». Il n’aurait pas non plus été développé « comme arme biologique », précisent-ils. Les renseignements américains ne tranchent toutefois pas sur l’origine exacte du SARS-CoV-2. Ils sont toujours divisés entre l’hypothèse d’un premier cas causé par une exposition naturelle à un animal infecté, ou bien ayant résulté d’un accident de laboratoire, via « des expérimentations, la manipulation d’animaux, ou des prélèvements par l’Institut de virologie de Wuhan ».

La Chine ralentit l’enquête des renseignements américains

Les résultats définitifs peinent à aboutir, car la Chine freine leurs recherches. Joe Biden a accusé l’Empire du Milieu de dissimuler des « informations cruciales sur les origines de la pandémie ». « Des informations cruciales sur les origines du Covid-19 existent en Chine, et pourtant depuis le début, des responsables gouvernementaux œuvrent pour empêcher les enquêteurs internationaux et les acteurs mondiaux de la santé publique d’y accéder », a déploré le président américain ce vendredi.

À ce jour, la Chine continue de rejeter les appels à la transparence et de cacher des informations, alors même que le bilan de cette pandémie continue de grimper », a-t-il ajouté.