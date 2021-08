Jeux Paralympiques de Tokyo 2020: le Béninois Fayssal Atchiba échoue au 100 m (T47) et dit adieu aux médailles

Grande chance de médaille pour le Bénin aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, Fayssal Atchiba ne décrochera pas de breloque dans cette compétition, éliminé, ce vendredi, au 100 m homme (T47).

A peine commencée, l’aventure en terre nippone s’arrête déjà pour Fayssal Atchiba. L’athlète béninois sort des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, éliminé en athlétisme au 100 m homme dans la catégorie T47. Aligné, ce vendredi, dans la série 2 aux côtés notamment de l’Américain Tanner Wright et du Chinois Wang Hao, le sprinteur béninois a fini la course à l’avant dernière place. L’athlète, qui prépare cette compétition depuis plusieurs années, a fait un temps de 11s35, insuffisant pour arracher les billets qualificatifs pour le second tour, décrochés par Tanner Wright, Wang Hao et le Brésilien FERREIRA dos SANTO, qui termine premier de la série avec un chrono de 10s75.

Avec cette élimination, Fayssal Atchiba repart donc de Tokyo les mains vides, lui qui nourrissait pourtant de grandes ambitions pour cette compétition. « Je suis prêt pour affronter cette compétition que j’ai préparée depuis 5 ans. Je compte sur ma volonté qui est ma source de motivation. Je me sens comme une personne valide », avait-il déclaré avant son départ pour le Japon.

Alors qu’elle n’est constituée que de deux athlètes, la délégation béninoise ne compte désormais plus que sur Marina Houndalowan pour sauver son déplacement au pays du soleil levant. La jeune athlète lance sa compétition cette semaine dans la catégorie lancer de poids.