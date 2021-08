Incident diplomatique: 2 soldats togolais tuent un citoyen ghanéen à la frontière Togo-Ghana

Dans un communiqué, le ministre togolais de la sécurité, Yark Damehame, a donné des précisions sur l’incident qui a conduit à la mort d’un citoyen ghanéen à la frontière avec le Ghana. Les deux soldats togolais qui ont exercé des violences sur le citoyen ghanéen seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur, a précisé le ministre.

Dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 août dernier, deux militaires des Forces Armées Togolaises (FAT) en service au Poste ‘Numéro 20’ à Akato-Viépé (Golfe), sur la ligne frontalière Togo-Ghana, ont exercé des violences sur un citoyen ghanéen qui a, par la suite, succombé dans un centre de santé dans son pays, a indiqué mercredi le ministre de la sécurité dans un communiqué, relayé par la Présidence.

La victime dénommée Bedi Gedzah Félix, serait décédée des suites de sévices corporels et repose actuellement à la morgue du CHU Sylvanus Olympio. « Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les événements. Quant aux deux militaires, ils sont aux arrêts et seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur », a informé le ministre Yark Damehame, qui a déploré l’incident malheureux et présenté les condoléances du gouvernement au peuple ghanéen, et appelé les populations environnantes à garder le calme. Pour l’heure, les autorités ghanéennes n’ont pas encore réagi à cet incident.