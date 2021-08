Haïti: 24 survivants retrouvés une semaine après le séisme

C’est une découverte poignante qui s’est produite hier (dimanche 22 août). Une semaine après le violent séisme qui a frappé le sud d’Haïti, 24 survivants ont été retrouvés.

Au total, 24 personnes, dont 4 enfants et 20 adultes, ont été retrouvées vivantes, dimanche 22 août, en Haïti. Cette découverte inattendue survient plus d’une semaine après le tremblement de terre qui a fait plus de 2 000 victimes. D’après la protection civile d’Haïti sur son compte Twitter, ces 24 personnes étaient coincées au pic de Macaya, montagne située à l’extrême sud-ouest du pays, à proximité de l’épicentre du séisme.

1/2 Dimanche 22 août 2021:. Signalées disparues, 24 personnes (4 enfants & 20 adultes), coincées à Pic Macaya, ont été retrouvées en vie une semaine après le tremblement de terre. — Pwoteksyon sivil (@Pwoteksyonsivil) August 23, 2021

Un bilan qui s’alourdit

En parallèle, le bilan du séisme qui a ravagé Haïti le 14 août s’est alourdi avec l’annonce par les autorités dimanche du décès d’au moins 2.207 personnes dans le sud-ouest du pays des Caraïbes où, l’aide parvient lentement aux sinistrés. « De nouveaux corps ont été retrouvés dans le sud. Le bilan humain pour les trois départements passe désormais à 2.207 morts, 344 personnes disparues et 12.268 blessés« , indique le rapport de la protection civile publié dimanche.

Le décompte précédent faisait état de 2.189 victimes décédées. Près de 600.000 personnes ont été directement affectées par le tremblement de terre de magnitude 7,2 et ont besoin d’une assistance humanitaire d’urgence, précisent les autorités haïtiennes.