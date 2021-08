Le député Aké Natondé fait Commandeur de l’Ordre National du Bénin

Le député Aké Natondé est reçu dans l’Ordre National du Bénin. La cérémonie de décoration s’est tenue ce mercredi 25 août 2021 sous la présidence de la Vice-présidente de la République, Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin, Mariam Chabi Talata.

Aké Natondé, député et promoteur de la Haute École de Commerce et de Management (HECM), est fait Commandeur de l’Ordre National du Bénin. Cette distinction a été actée ce jour par une cérémonie présidée par Mariam Chabi Talata. A l’occasion, la Grande Chancelière a rappelé le parcours élogieux du récipiendaire, qu’elle a côtoyé au Ministère de l’enseignement secondaire et à l’Assemblée nationale. Selon elle, le député Aké Natondé mérite cette distinction, qui est à la hauteur des services qu’il a rendus à la nation.

Dans son discours, le récipiendaire a exprimé sa joie et remercié le Chef de l’Etat, Grand Maître de l’Ordre National du Bénin. En tant que serviteur de la nation, Aké Natondé n’espérait forcément pas une récompense particulière. « Le serviteur de la nation que je suis, ne doit attendre aucune récompense avant ou après l’accomplissement de son devoir », a-t-il précisé.

Promu au grade de Commandeur de l’Ordre National du Bénin, Aké Natondé réaffirme sa disponibilité à servir son pays. « Je renouvelle mon engagement et ma détermination à tout donner pour ne pas trahir les attentes de ce pays qui a fait de moi ce que je suis », a-t-il martelé.

Aké Natondé, homme politique et promoteur d’université

Né le 02 février 1970 à Covè dans le département du Zou, Aké Natondé est actuellement député, Président de la Commission de l’Education et des Affaires sociales, à l’Assemblée nationale du Bénin. Il a été ministre des Travaux publics et des Transports, puis Ministre de l’Enseignement secondaire de la Formation technique et professionnelle dans le Gouvernement de l’ex-président du Bénin, Thomas Boni Yayi.

Aké Natondé n’est pas qu’homme politique, il est promoteur de l’une des premières universités privées du Bénin. Il s’agit de la Haute École de Commerce et de Management (HECM), implantée dans plusieurs localités du pays.