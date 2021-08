Explosions à l’aéroport de Kaboul: au moins 17 morts, dont 4 soldats américains

Le groupe État islamique (Daech), qui entretient une haine tenace avec les talibans, a revendiqué la double attaque à l’aéroport Hamid Karzai à Kaboul. La déflagration a causé la mort d’au moins 13 personnes, selon les talibans. Les autorités américaines évoquent un « attentat ».

Une double explosion a eu lieu ce jeudi à l’aéroport de Kaboul, près d’une entrée, puis au niveau d’un hôtel. Les déflagrations auraient été suivies de tirs d’armes automatiques, selon des témoins.

Il y a un bilan entre 13 et 20 morts et 52 blessés, selon les talibans. Le Pentagone, lui, a confirmé que des militaires américains ont été tués. Selon le Wall Street Journal, quatre marines américains auraient été tués et trois autres blessés par ces deux explosions.

Évacuations en masse

Du fait de la situation chaotique à l’aéroport de Kaboul, suite aux deux explosions, la Norvège a annoncé qu’elle ne pouvait plus assister aux opérations d’évacuation pour rapatrier ses derniers citoyens. « Les portes sont maintenant fermées et ce n’est désormais plus possible de faire entrer des personnes », a déclaré le ministre des Affaires étrangères. De son côté, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a assuré que les opérations d’évacuation du Royaume-Uni allaient, elles, se poursuivre.

Les soldats américains, qui sécurisent l’aéroport de la capitale afghane, doivent avoir quitté l’Afghanistan d’ici mardi, date butoir de leur retrait total fixée et confirmée par le président Joe Biden. Le retrait, pour être achevé à ce moment-là, devra commencer avant, rendant plus complexes les évacuations d’étrangers et d’Afghans considérés en danger depuis la prise du pouvoir par les talibans mi-août.

Le rythme des départs, qui n’avait cessé de s’accélérer ces derniers jours, a commencé à ralentir. La chancelière Angela Merkel a, à son tour, dénoncé l’attentat « absolument ignoble » perpétré à l’aéroport de Kaboul. « Les événements de cet après-midi montrent que le risque est immense et qu’il s’agit d’une situation très, très tendue pour faire sortir les gens du pays », a ajouté la chancelière allemande en préambule d’un discours à Berlin sur l’économie.