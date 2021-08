Europa Ligue: Naples avec Leicester, Monaco tire la Real Sociedad… le tirage complet de la phase de groupes

Après la Ligue des champions, la veille, l’UEFA a effectué, ce vendredi, à Istanbul, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa. Un tirage pas très clément pour les clubs français qui sont tombés sur de gros morceaux

Les 32 équipes qualifiées pour la phase finale de la Ligue Europa sont désormais fixées. Le tirage au sort de la phase de groupes a été effectué, ce vendredi, par l’UEFA, à Istanbul. Un tirage qui a accouché de gros duels en perspective. Logé dans le groupe E, considéré comme le plus relevé du tournoi, l’OM aura fort à faire face à des favoris de la compétition, comme la Lazio Roma mais aussi le Lokomotiv Moscou et la Galatasaray.

Les autres représentants français, l’AS Monaco et Lyon, ne sont pas non plus épargnés. Le club monégasque a, lui, hérité du PSV Eindhoven, la Real Sociedad et Sturm Graz dans la poule B. Les Gones, de leur côté, seront aux prises avec les Glasgow Rangers, Sparta Prague et Brondby dans le groupe A.

On suivra également les représentants du groupe C, notamment le gros choc entre le club italien de Naples et son homologue anglais de Leicester. La double confrontation entre le Bayer Leverkusen et le Bétis Séville dans le groupe G sera aussi suivie.

Le tirage complet de la Ligue Europa :

Groupe A : Olympique lyonnais, Glasgow Rangers, Sparta Prague, Brondby

Groupe B : AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

Groupe C : SSC Naples, Leicester City, Spartak Moscou, Legia Varsovie

Groupe D : Olympiakos FC, Eintrach Francfort, Fenerbahçe, Antwerp

Groupe E : S.S. Lazio, Lokomotiv Moscou, OM, Galatasaray

Groupe F : SC Braga, Etoile Rouge, Ludogorets, Midtjylland

Groupe G : Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Betis Seville, Ferencvaros

Groupe H : Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Vienne