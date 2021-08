Etats-Unis : trois personnes inculpées pour exportation d’armes à feu vers le Nigéria

Trois ressortissants du Maryland aux Etats-Unis ont été inculpés d’allégations d’exportation d’armes et de munitions sans licence vers le Nigéria. Ils encourent jusqu’à 30 ans d’emprisonnement.

Trois trafiquants du Maryland aux Etats-Unis ont été inculpés pour exportation frauduleuse de matériels de guerre. Selon la justice américaine, le trio, Wilson Nuyila Tita, 45 ans ; Eric Fru Nji, 40 ans, et Wilson Che Fonguh, 39 ans, a été accusé, jeudi, d’avoir enfreint la loi sur le contrôle des exportations d’armes et la loi sur le contrôle de la réforme des exportations, concernant l’exportation d’armes à feu et de munitions des États-Unis vers le géant ouest-africain.

D’après les quatre chefs d’accusation déposés par le parquet étasunien, les trois hommes et leurs co-accusés ont, entre novembre 2017 et juillet 2019, exporter des États-Unis vers le Nigéria, des articles de défense et des articles identifiés sur la liste des munitions américaines (« USML ») et la liste de contrôle du commerce (« CCL »), sans avoir obtenu au préalable de licences d’exportation.

Selon l’acte d’accusation, le trio aurait versé des fonds pour l’achat d’armes à feu, de munitions, de matériel de rechargement et d’autres équipements, puis aurait caché leurs marchandises dans des emballages et des sacs de sport lourdement emballés pour ainsi échapper à la vigilance des autorités portuaires. D’après le document, le 17 janvier 2019, « 38 armes à feu semi-automatiques ; plus de 35 000 cartouches; et 44 chargeurs, un Bushnell Trophy Rifle Optic et un Burris AR Rifle Scope, 28 armes à feu avec des numéros de série effacés, dont 18 fusils ont été exportés vers le Nigéria.

Chacun des accusés, s’il est reconnu coupable, encourt 30 ans d’emprisonnement pour complot, violation de la loi sur le contrôle des exportations d’armes, violation de la loi sur la réforme du contrôle des exportations et pour le transport d’une arme à feu avec un numéro de série effacé.