Etats-Unis: des Intempéries font plus de 20 morts dans le Tennessee

De fortes pluies, entrainant des inondations, sont tombées, samedi, dans le Tennessee au USA, faisant environ 21 mort et 20 personnes portées disparues, dont des enfants; ce bilan n’étant encore que provisoire.

Samedi 21 août, de violentes intempéries se sont abattues sur Tennessee, un Etat du sud des Etats-Unis, occasionnant des inondations. Ce désastre a causé au moins 21 morts et environ 20 disparitions. Parmi la liste des décès, figurent deux bébés, et six enfants parmi les disparus. Des centaines de maisons ont été emportées par l’eau ainsi que des autoroutes, des ponts, des routes de campagne. Il y eu aussi des pannes de courant qui ont affecté des milliers de personnes

Entre 22 et 43 centimètres de pluie sont tombés sur cette zone du centre du Tennessee durant une période de 6 heures, samedi matin, et d’autres ont continué dans la nuit, selon l’Agence de gestion des situations d’urgence de l’Etat, qui a qualifié les inondations de catastrophiques. Les autorités ont imposé un couvre-feu nocturne après 20h en raison de problèmes avec un petit nombre de pillages et d’intrusions.

Lors d’une conférence de presse, dimanche, le président américain, Joe Biden, a exprimé ses profondes condoléances, et indiqué que le gouvernement se tenait prêt à offrir son aide aux sinistrés.