Empoisonnement d’Alexeï Navalny: les USA imposent de nouvelles sanctions à la Russie

Les États-Unis durcissent le ton contre Moscou après l’empoisonnement de l’opposant à Vladimir Poutine. Les Etats-Unis ont imposé vendredi de nouvelles sanctions visant des personnes impliquées dans le programme d’armement chimique de la Russie ou accusées d’implication dans l’empoisonnement d’Alexeï Navalny.

Washington a annoncé, vendredi 20 Août 2021, de nouvelles sanctions visant des personnes impliquées dans le programme d’armement chimique de la Russie ou accusées d’implication dans l’empoisonnement d’Alexeï Navalny, opposant à Vladimir Poutine. Ces sanctions apparaissent dans une note publiée sur le site internet du Trésor américain. Elles ciblent neuf personnes et deux entités russes.

Il y a un an jour pour jour, le 20 août 2020, Alexeï Navalny était hospitalisé en urgence à Omsk (Russie) à la suite d’un malaise survenu dans un avion. L’opposant russe a été traité dans un hôpital d’Omsk, puis à Berlin, dont il est sorti sans séquelles.

Alexeï Navalny accuse le Kremlin d’avoir tenté de l’empoisonner – une version également défendue par plusieurs gouvernements, dont ceux de la France, des Etats-Unis et de l’Allemagne – ce que réfute Moscou. Rentré en Russie depuis, il a été placé fin février 2021 en colonie pénitentiaire après qu’un tribunal de Moscou a confirmé en appel la révocation d’un sursis prononcé en 2014, pour violations répétées des conditions de ce même sursis.

Ces 12 derniers mois, les Occidentaux – et notamment les Etats-Unis – ont adopté un certain nombre de sanctions anti-russes, invoquant l’empoisonnement présumé et l’arrestation d’Alexeï Navalny. La Russie a en outre dénoncé des actions d’ingérence occidentale dans le cadre de ces affaires.