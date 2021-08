Elle offre 600 000 $ pour poser nue avec le mouchoir de Lionel Messi

Luana Sandien, une modèle Playboy, a souhaité acheter le mouchoir de Lionel Messi, quand il a fait ses adieux à Barcelone, avant de rejoindre le PSG.

Une influenceuse veut coûte que coûte s’offrir le mouchoir utilisé par Messi durant ses adieux au FC Barcelone, mis en vente sur internet. Elle s’appelle Luana Sandien et elle aurait souhaité acheter le mouchoir de Lionel Messi, quand il a fait ses adieux à Barcelone, avant de rejoindre le PSG.

« J’ai offert 600 000 dollars pour acheter le mouchoir de Messi, mais après cela, l’annonce a disparu ». « J’ai proposé plus de la moitié du montant souhaité (1 millions de dollars), ajoute-t-elle. L’annonce a été retirée, sans plus de précision sur l’issue, nous ne savons donc pas si quelqu’un l’a acheté, ou si le vendeur a abandonné l’idée », confie Luana Sandien, qui espèrerait toujours obtenir ledit mouchoir.

Si elle ne sait pas si quelqu’un d’autre a emporté la mise, elle ne désespère pas. Le but de cette manœuvre est de poser nue avec, comme elle l’avait fait avec un maillot du Barça sur la couverture de Playboy en Afrique. La présence du maillot sur la couverture du magasin avait fait bondir les ventes de 50%, selon le «Sun».

Le mouchoir dans lequel Lionel Messi a essuyé ses larmes lors de son discours d’adieux au FC Barcelone a été mis en vente, pour la modique somme d’un million de dollars.

