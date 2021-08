Éliminatoires Mondial 2022: la liste du Sénégal avec Edouard Mendy et Sadio Mané

Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a convoqué un groupe de 25 joueurs pour les rencontres face au Togo et au Congo, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Première nation africaine au dernier classement FIFA, le Sénégal dispute en septembre prochain deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Les Lions de la Téranga croiseront le fer avec le Togo (le 1 septembre à Thiès) et le Congo (le 4 septembre à Brazzaville).

Pour l’occasion, le sélectionneur national, Aliou Cissé, a dévoilé une liste de 25 joueurs. le technicien sénégalais a notamment convoqué l’attaquant Sadio Mané malgré la menace de son club de Liverpool de le bloquer. Absent de l’effectif depuis plusieurs mois, Mamadou Loum Ndiaye, Habib Diallo et Sada Thioub signent leur retour dans la tanière. Les cadres habituels sont aussi appelés à l’instar de Edouard Mendy, Koulibaly, Abdou Diallo, Gueye, Sarr.

Blessés, Youssouf Sabaly et de Lamine Gassama sont eux écartés du groupe et remplacés par Ibrahima Mbaye et Abdoulaye Seck. En instance de départ à Monaco, Kéita Baldé n’est pas non plus retenu sur la liste.

Liste des 25 joueurs convoqués

Gardiens : Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seyni Dieng



Défenseurs : Cheikhou Kouyaté, Pape Abou Cissé, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Ballo Touré, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck



Milieux : Nampalys Mendy, Gana Gueye, Krépin Diatta, Pape Matar Sarr, Joseph Lopy, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye, Abdallah Sima



Attaquants : Sada Thioub, Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Habibou Diallo