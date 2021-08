Elim Mondial Féminin U20 2022 : Bénin, Sénégal, Nigéria… les affiches du 2è tour

Avec le récital du Bénin contre le Niger (1-6, 7-1) et la victoire du Mozambique face à l’Eswatini, ce weekend, et en attendant le match RDC-Sao Tome et Principe (24 août), on connaît désormais tous les qualifiés au second tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminin U20 Costa Rica 2022.

Les éliminatoires de la Coupe du monde féminin U20 de la zone Afrique battent leur plein sur le continent. La phase finale aura lieu en 2022 au Costa Rica. En attendant le match entre la RDC et Sao Tomé et Principe, prévu le 24 août prochain, toutes les équipes qualifiées pour le second tour des phases qualificatives ont été dévoilées.

Bourreaux du Niger, les Béninoises vont croiser le fer avec le Maroc. Le Nigéria, quant à lui, défiera la République Centrafricaine, tandis que la Gambie jouera le Burkina Faso. A noter que les manches aller se dérouleront les 23, 24 et 25 septembre 2021. Les rencontres retour auront lieu les 7, 8 et 9 octobre 2021.

Programme complet :

Matchs aller:

Erythrée – Tanzanie

Rwanda – Ethiopie

Mozambique – Afrique du Sud

Mauritanie – Ghana

Bénin – Maroc

Mali – Sénégal

Vainqueur [Sao Tomé et Principe – RD Congo] – Cameroun

République centrafricaine – Nigeria

Angola – Botswana

Kenya – Ouganda

Zambie – Malawi

Egypte – Congo

Burundi – Namibie

Gambie – Burkina Faso

Guinée – Sierra Leone

Gabon – Guinée-Bissau

Matchs retour:

Tanzanie – Erythrée

Ethiopie – Rwanda

Afrique du Sud – Mozambique

Ghana – Mauritanie

Maroc – Bénin

Sénégal – Mali

Cameroun – Vainqueur [Sao Tomé et Principe – RD Congo]

Nigeria – République centrafricaine

Botswana – Angola

Ouganda – Kenya

Malawi – Zambie

Congo – Egypte

Namibie – Burundi

Burkina Faso – Gambie

Sierra Leone – Guinée

Guinée-Bissau – Gabon