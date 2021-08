Elim Mondial 2022 : la liste de la Guinée contre le Maroc et la Guinée Bissau

La Guinée a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les rencontres contre le Maroc et la Guinée Bissau, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

A l’instar d’autres pays africains, la Guinée lance en septembre prochain sa campagne pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Le Sily national affrontera la Guinée Bissau (1er septembre) puis le Maroc (6 septembre) à l’occasion des deux premières journées des phases qualificatives.

Pour l’occasion, le sélectionneur Didier Six a sélectionné un groupe de 24 joueurs. Outre les cadres habituels, comme Florentin Pogba, François Kamano, Saidou Sow, Morlaye Sylla ou encore Aly Keita, le technicien français a fait appel à plusieurs cadres absents du dernier rassemblement en juin dernier: Issiaga Sylla, Mady Camara, Amadou Diawara, mais aussi et surtout le capitaine Naby Keita et l’attaquant Mohamed Bayo.

Simon Falette (Hatayspor), Baissama Sankoh (Nea Salamis), Ousmane Kanté (Paris FC), Ibrahima Camara (Moreirense), Ibrahima Sory Conté (Niort), Gnagna Barry (Horoya), Demba Camara (MC Oujda) ou encore José Kanté (Kairat Almaty) sont, eux, écartés du groupe.

La liste de la Guinée: