Donald Trump: il se fait huer et siffler par ses supporters après avoir recommandé la vaccination

Donald Trump s’est fait huer devant ses partisans dans l’État d’Alabama aux État-Unis en recommandant de se faire vacciner contre le Covid-19. Manifestement, les fans de l’ancien président américain n’ont pas adhéré à l’ensemble de son discours.

Ses partisans ne sont pas du même avis que lui. En déplacement dans l’État d’Alabama aux États-Unis, Donald Trump a rassemblé de nombreuses personnes dans la ville de Cullman. L’ancien président a été hué et sifflé alors qu’il recommandait à tous de se faire vacciner contre le Covid-19 indique la chaîne de télévision américaine CNBC.

“Vous savez quoi ? Je crois totalement en vos libertés. Vraiment. Vous devez faire ce que vous jugez bon de faire. Mais je le recommande : faites-vous vacciner. Je l’ai fait. C’est bien. Faites-vous vacciner” a déclaré Donald Trump en prenant la défense du vaccin. Mais son auditoire, pourtant acquis à sa cause, ne l’a pas entendu de la même oreille et l’a copieusement sifflé.

Hué et sifflé par la foule le 45e président des États-Unis tente de désamorcer la situation. “C’est d’accord. Vous êtes libres. Mais il se trouve que je me suis fait vacciner. Si cela ne fonctionne pas, vous serez les premiers à le savoir. D’accord ? J’appellerai l’Alabama en disant : ‘Eh, vous savez quoi ?’ Mais le vaccin fonctionne. Mais certes, vous êtes libres et devez garder cette liberté”, lance Donald Trump très enthousiaste devant ses partisans sans masque et largement défavorable à la vaccination.

Donald #Trump appelle ses supporters à se faire vacciner contre le #Covid_19 et… se fait huer.



Étonnant après des mois et des mois de désinformation, non ?pic.twitter.com/JOKL4MY3nu — Antoine Llorca (@antoinellorca) August 22, 2021

Pour rappel, Donald Trump avait été testé positif au Covid-19 en octobre 2020. Le New York Times avait par ailleurs révélé que l’ancien président avait été bien plus gravement touché par la maladie que ce qu’il laissait paraître.