Décès de Skelly: Yvidero pleure son « Israélien noir »

La web humoriste Yvidéro a aussi réagi au décès prématuré de l’artiste ivoirien Skelly, décédé dans la nuit du mardi 24 août 2021. Et la jeune femme a rendu un vibrant hommage à son « Israélien noir ».

Le monde culturel ivoirien est en deuil. L’artiste Skelly n’est plus. Le faiseur du coupé décalé est décédé dans la nuit du mardi 24 août 2021. Encore appelé l’Oiseau Rare, le chanteur est très connu en Côte d’Ivoire pour ses frasques lors de ses concerts et sur les plateaux de télé. Sa mort prématurée a suscité de vives émotions sur les réseaux sociaux et les réactions se succèdent sans interruption.

Web humoriste et considérée proche du défunt artiste, Yvidéro a aussi réagi à ce départ prématuré du « Fils d’Abla Pokou » Dans un post sur ses comptes sociaux, la jeune femme a fait part de ses regrets face à cette disparition tragique. « Je suis obligée d’accepter la volonté de Dieu, même si je reconnais que j’ai très mal ce matin mon otoééééé, mon Israélien noir, le fils d’Abla Pokou », a-t-elle déclaré.

Et d’ajouter : « J’apprends à peine que tu as pris ton ticket pour un départ sans retour…Monsieur l’incompris pour Madame l’incomprise, très bon conseiller, très bon ami (…) La mort ne prévient pas ton épouse Yvidéro te souhaite un bon voyage. Que les anges t’accueillent. Tu as vécu pour maman Marie et pour Abla Pokou. Je lève la machette feu Skelly Taregue, pars en paix ».

L’ultime buzz sur Peopl’Emik

Il y a quelques mois, S Kelly a créé le buzz sur l’émission Peopl’Emik de la 3, en s’en prenant aux animateurs. A l’occasion d’un programme spécial qui lui avait été dédié, S Kelly avait réussi à faire déplacer toute l’équipe de production de l’émission à succès de la chaîne de télévision RTI 3.

S Kelly, c’est aussi L’Oiseau Rare, le fils d’Abla Pokou qui verse de la poudre sur son corps, faisant que l’opinion publique le trouve très énigmatique. En effet, les animateurs de l’émission Peopl’Emik lui ont demandé pourquoi il utilisait la poudre. « Je veux vous demander aussi, quand les élèves ont leur BEPC, leur BAC, et qu’ils versent la poudre sur eux, ils font ça pourquoi ? », a réagi S Kelly.

A en croire les animateurs de l’émission, ceux qui ont leurs examens, versent de la poudre sur eux pour célébrer leurs succès. S Kelly a alors répondu que lui aussi, il verse de la poudre sur lui pour se célébrer. Et puis, à la surprise générale, le fils d’Abla Pokou a versé de la poudre sur tous les animateurs de Peopl’Émik si bien qu’ils fuyaient le plateau.