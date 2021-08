Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi: Kylian Mbappé se mouille à son tour

Vielle de 11 ans, l’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est toujours d’actualité. Attaquant du PSG et meilleur buteur de la Ligue 1 lors des deux dernières saisons, Kylian Mbappé a aussi donné son avis sur le sujet.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont largement considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, bien que la lutte pour être le meilleur de tous les temps continue d’être débattue. Entre le génie argentin et la machine portugaise, il y a un monde, une pluie de trophées collectifs et individuels, des millions de fans et surtout des statistiques ahurissantes. Chaque saison, les deux prodiges brisent de nouveaux records, et rares sont les semaines sans que l’un ou l’autre ne repousse les limites du talent individuel.

Grand fan de CR7, Kylian Mbappé est aussi invité à trancher entre les deux superstars. Et le champion du monde en titre est resté bien lucide avant de répondre à la question, tout en évitant de se comparer aux deux légendes du football mondial. « (…) Se dire que l’on fera mieux que cela est un manque de conscience : ils sont incomparables, ils ont brisé toutes les lois de la statistique. Messi était bon pour Ronaldo et Ronaldo était bon pour Messi», a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Esquire, le célèbre magazine masculin américain.

Par ailleurs, le joueur de 22 ans n’a pas pris position, ni pour la star de la Juventus, ni pour l’ancien capitaine du Barça qui vient de rejoindre le PSG; un transfert que les dirigeants ont effectué dans le but de garder le joueur dans le club français. Mais Mbappé est bien décidé à quitter la France pour aller se frayer son proche chemin et écrire sa propre légende dans un championnat meilleur que celui de son pays la Ligue 1.