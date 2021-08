Crise entre l’Algérie et le Maroc: la France en mission de bons offices

La France a appelé ce mercredi, le Maroc et l’Algérie au dialogue, afin de trouver une solution pacifique à leurs divergences bilatérales dans l’intérêt de la stabilité régionale.

La France a réagi ce mercredi à la crise diplomatique qui prévaut entre l’Algérie et le Maroc. Dans son communiqué, la diplomatie française, a appelé les deux pays concernés à opter pour une logique de « dialogue » dans l’intérêt de la « stabilité » au Maghreb. « La France reste naturellement attachée à l’approfondissement des liens et au dialogue entre les pays de la région, pour en consolider la stabilité et la prospérité », a déclaré le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie algérienne a informé mardi 24 août, de l’entrée en vigueur de la décision de son pays de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. « L’Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc à compter d’aujourd’hui, a déclaré mardi 24 août le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramdane Lamamra, lors d’une conférence de presse, accusant Rabat d’«actions hostiles».

Pour rappel, l’Algérie avait déjà rappelé son ambassadeur à Rabat, suite à l’intervention du représentant du Maroc aux Nations unies, qui aurait exhibé « une carte de l’Algérie amputée de la Kabylie ».