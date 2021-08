Crise en Afghanistan: les Taliban font des concessions, le délai des évacuations prorogé

Intransigeants depuis leur prise de pouvoir sur le délai accordé aux évacuations, les Taliban ont fini par faire des concessions pour le plus grand bonheur de la communauté internationale, qui souhaite une prolongation du délai des évacuations. Ils se sont engagés à laisser partir les Américains et les Afghans, qui craignent pour leur vie et qui sont encore présents sur le territoire afghan, même après le 31 août.

En conférence de presse, ce jeudi, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s’est prononcé sur la situation politique et militaire de l’Afghanistan. Face à la presse, il a déclaré que les Taliban se sont engagés à laisser partir les Américains et les Afghans, qui craignent pour leur vie et qui sont encore présents sur le territoire afghan, même après le 31 août. « Il resterait encore environ 1500 Américains à évacuer d’Afghanistan, selon les évaluations », Antony Blinken.

Lundi, les Taliban avaient mis en garde les Etats-Unis contre le maintien de leurs troupes sur territoire afghan. «Le président Biden a annoncé que [les Etats-Unis] retireraient toutes leurs forces armées le 31 août. Donc, s’ils prolongent [leur présence], cela signifie qu’ils prolongent l’occupation, alors que ce n’est pas nécessaire», avait déclaré le porte-parole des talibans. Réagissant à ce sujet, le président américain, Joe Biden, a déclaré que les Etats-Unis allaient retirer leurs troupes de l’Afghanistan, estimant que chaque jour qui passe augmente le risque d’attaque contre les soldats américains.

Dans la nuit du mercredi, Londres a déconseillé à ses ressortissants de rejoindre l’aéroport de Kaboul, sur fond de menace d’attaque terroriste. Les Pays-Bas ont carrément interrompu leurs évacuations depuis Kaboul. La France a, pour sa part, annoncé la fin de ses opérations d’évacuation pour ce vendredi.