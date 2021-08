Crise en Afghanistan: la Turquie retire ses troupes

La Turquie a entamé le retrait de ses troupes de l’Afghanistan, a annoncé, ce mercredi, le ministère turc de la Défense.

La Turquie a toujours une centaine de soldats en Afghanistan. Le pays de Recep Tayyip Erdoğan ne cache sa volonté de prendre en charge la sécurité de l’aéroport de Kaboul, et est d’ailleurs en discussion avec les Etats-Unis et les Taliban dans ce sens. Mais, au regard des derniers développements de la situation politique et sécuritaire dans le pays, la Turquie a entamé le retrait de ses troupes.

«Les éléments des forces armées turques en mission à l’aéroport Hamid Karzai en Afghanistan ont commencé à être évacués. Les forces armées turques retournent dans la patrie avec l’honneur d’avoir accompli le devoir qui lui était attribué avec succès», a déclaré le ministère dans un communiqué.

D’après Reuters, les talibans avaient sollicité Ankara pour une aide technique dans la gestion de la sécurité de l’aéroport de Kaboul, après le départ des troupes étrangères. « Les Taliban ont effectué une demande pour un appui technique dans la gestion de l’aéroport de Kaboul », a dit un haut représentant, soulignant toutefois que la demande de départ des troupes turques allait compliquer une potentielle mission. « Garantir la sécurité de travailleurs sans les forces armées est un travail compliqué« , a-t-il ajouté.