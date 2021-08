Covid-19: un nouveau record de décès en Russie

La Russie a enregistré 820 décès dus au covid-19 ce jeudi 26 aout. Un nouveau record dans le pays.

Selon le bilan quotidien fourni par le centre de crise du gouvernement russe, 820 personnes sont mortes du coronavirus ces 24 dernières heures. Le précédent record en Russie datait du 14 août avec 819 décès.

Au total, 179 243 personnes sont mortes des suites du Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels du gouvernement. L’agence russe des statistiques Rosstat, fait état de plus de 300 000 morts à la fin juin 2021. La Russie a également enregistré 19 630 nouveaux cas de contamination en 24 heures, un chiffre en baisse ces derniers jours, portant leur nombre total à plus de 6,8 millions.

La vague épidémique causée par le variant Delta est d’autant plus meurtrière – au moins 21 000 morts pour le seul mois de juin selon Rosstat – que les Russes ne s’empressent pas de se faire vacciner, sur fond de méfiance à l’égard des sérums mis au point par la Russie, à l’instar du Spoutnik V. À peine 30 % de la population a reçu au moins une injection, alors que la campagne a débuté en décembre 2020. Les appels du président Vladimir Poutine à se faire vacciner n’ont pas provoqué non plus d’accélération.