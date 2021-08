Covid-19: « La vaccination reste la meilleure arme dont nous disposons actuellement », Patrice Talon

Face à la recrudescence des cas de Covid-19 au Bénin, le président Patrice Talon, lance un appel à vaccination. Dans un message adressé à la population ce dimanche 22 août 2021, le Chef de l’Etat invite tous les Béninois et Béninoises à se faire vacciner contre la Covid-19.

Pour le président Patrice Talon, « au-delà du respect des gestes barrières, la vaccination reste la meilleure arme dont nous disposons actuellement pour réduire la propagation du virus ». C’est pourquoi il invite toute la population à se faire vacciner. « A titre personnel, j’ai déjà donné l’exemple en me faisant vacciner dès que notre pays a ouvert la campagne de vaccination. Les autorités à divers niveaux également (ministres, députés, préfets, maires), les leaders d’opinion (religieux, artistes, sportifs, responsables d’associations, etc.) donnent également l’exemple au quotidien en se faisant vacciner », a-t-il rappelé.

J’invite donc chaque Béninoise et chaque Béninois, ainsi que toute personne résidant au Bénin, à remplir le contrat social qui nous lie dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, c’est-à-dire se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Pour ce faire, se rendre dans les centres prévus à cet effet et disponibles sur l’ensemble du territoire national. Patrice Talon

Au Bénin, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été officiellement lancée fin mars 2021. Elle se fait actuellement avec trois différents vaccins. Il s’agit de l’AstraZeneca, le Sinovac et le vaccin américain Johnson & Johnson. Selon Our Word Data, plus de 95 mille doses de vaccin ont été déjà administrées au Bénin.

Liste des centres de vaccination