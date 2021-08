Covid-19 au Bénin: de nouveaux décès enregistrés, le nombre de cas positifs en hausse

Les chiffres sont toujours en hausse dans le tableau sanitaire de la Covid-19 au Bénin. Le nouveau bilan publié par le gouvernement montre une augmentation des cas de décès et de cas confirmés.

A la date du 25 août 2021, le Bénin compte 128 décès de la Covid-19 et un total de 13 366 cas confirmés. Sur ce total, on dénombre 4 384 patients sous traitement et 8 854 déclarés guéris.

Pour limiter la propagation du virus, le Bénin navigue entre respect des gestes barrière et vaccination. Selon les autorités, l’option de la vaccination est la meilleure actuellement pour prévenir la Covid-19. La population est invitée à se faire vacciner et à ne pas se fier à la polémique liée à la qualité des vaccins utilisés.

Même si c’est la vaccination qui est actuellement priorisée, le gouvernement ne baisse par la garde en ce qui concerne le respect des gestes barrières. La suspension de toutes les manifestations culturelles et festives en dit long sur l’accent que le Gouvernement met sur ce volet de la prévention.