Coup de théâtre: Cristiano Ronaldo à Manchester City (L’Equipe)

Selon les informations de L’Equipe, le clan de Cristiano Ronaldo multiplie les démarches pour faire signer le Portugais à Manchester City alors que la star de la Juventus est annoncé sur le départ cet été.

Alors que Kylian Mbappé fait les gros titres en Espagne en ces veilles de fin de mercato, c’est le dossier Cristiano Ronaldo qui tient en suspens toute l’Italie. Le Portugais, auteur de trois saisons mitigée avec la Juventus, est de plus en plus annoncé loin de Turin.

Ces dernières semaines, le joueur de 36 ans est annoncé au PSG où il devrait remplacer Kylian Mbappé en cas de départ, mais aussi à Manchester City et au Real Madrid. Et malgré la sortie musclée du quintuple ballon d’or qui a prévenu qu’il n’accepterait pas que les gens continuent à jouer avec son nom, les rumeurs ne semblent pas s’estomper. Et ce n’est pas la dernière bombe lancée par le quotidien L’Equipe qui démontrera le contraire.

En effet, selon les informations du média français, la star portugaise va bel et bien quitter son club de la Juve. Et le tabloid français d’ajouter que le clan du natif de Madère multiplie les démarches depuis quelques jours pour lui ouvrir les portes de Manchester City. Le club anglais, recalé dans sa quête de s’offrir Harry Kane cet été, se serait résolu à flairer d’autres pistes dont celle menant au Portugais.

La Juve espère 25M€ pour Ronaldo

Une porte de sortie pour Cristiano Ronaldo qui arrangerait bien la Juventus, a en croire Sky Sport Italia. Selon les informations du média piémontais, la Vieille Dame ne serait pas du tout opposée à se séparer de son attaquant vedette. Bien au contraire, les dirigeants turinois espéreraient même boucler le départ du Portugais pour 25M€. Cette vente serait alors une excellente nouvelle d’un point de vue économique pour la Juve. Cependant, avec le marché des transferts qui fermera ses portes le 31 août prochain, les Bianconeri auraient des craintes de trouver dans les temps un remplaçant à Ronaldo. Affaire à suivre.