Côte d’Ivoire : le dernier message du chanteur Skelly avant sa mort

Le controversé chanteur ivoirien SKelly est décédé au petit matin de ce mercredi 25 août 2021. Avant sa mort, l’artiste qui était gravement malade depuis quelques jours, a laissé un message testamentaire à ses fans.

Eric Parfait Francis Taregue alias S-kelly est mort ce mercredi à 6 heures du matin dans un hôpital à Bouaké. La mort de celui qui se fait appeler l’oiseau rare ou le fils du vent a été annoncée sur les réseaux sociaux par l’un de ses proches Olivier Depekine qui cite son manager Scovik Premier. « On préparait ses 15 ans de carrière. Quand il est tombé malade. Ce matin, on m’appelle pour m’informer que Skelly est éteint », a précisé Olivier Depekine.

Quelques heures avant sa mort, S Kelly a publié en story de ses réseaux sociaux un message dans lequel il annonçait sa propre mort. « Je suis malade, j’espère que je vais mourir aujourd’hui. Je suis fatigué de la méchanceté de la terre, Seigneur tues moi, ne me laisses pas guérir, je t’en prie , que cette maladie m’emporte dans ma tombe…… En un mot je suis malade et j’espère que cette maladie va me tuer , afin que cette histoire de Skelly s’arrête définitivement . Seigneur tues moi, je veux pas rester ici . Si je suis mort c’est pas fini? … Seigneur tue moi ça va finir », a-t-il écrit.

» La mort est une victoire et ton cercueil un char de triomphe «

Il y a quelques jours, dans un autre message, S Kelly a donné sa vision de la vie et de la mort. « Si la vie est une bonne chose, la mort est son fruit ,si la vie est une mauvaise chose la mort est son fruit. Le jour de ta naissance toi seul a pleuré et tous les autres ont ri et dansé », peut-on lire sur sa page Facebook.

Dans son message, l’artiste a lancé un appel à ses fans: « Marches selon la volonté de Dieu afin que le jour de ta mort tout le monde pleure et toi tu ris et tu danses, car tu sais que quelque chose de bien t’attend après ta mort. »

Pour Skelly, le vrai tombeau d’un mort se trouve dans le coeur de ceux qui vivent, ceux qui sont vivants ..si tu as vécu selon le bien et selon la volonté de Dieu, pour toi la mort est une victoire et ton cercueil un char de triomphe.

« La mort ne peut pas surprendre le sage car le sage est toujours prêt à partir… normalement on devait pleurer quand un enfant est né et danser quand un humain est mort ,car la fin est le début du commencement », a-t-il insisté avant de signer : « ….Skelly le fils du vent ».