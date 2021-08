Côte d’Ivoire: la police met fin aux activités d’un gang criminel à Yamoussoukro

La police ivoirienne a démantelé une bande spécialisée dans les vols à mains armées à Yamoussoukro. Au total, 2 individus ont été arrêtés et plusieurs matériels ont été saisis.

Ce mardi 24 août 2021, selon une plainte contre un individu pour agression, les agents de la Police du Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) de Yamoussoukro ont usé de stratagèmes pour interpeller le nommé AC, 18 ans. Interrogé, ce dernier a reconnu les faits et a même avoué appartenir à un gang spécialisé dans les vols à mains armées. Sous sa conduite, les flics ont procédé à l’interpellation des autres membres du gang.

Il s’agit des nommés, DY, 23 ans et AL 16 ans. Par ailleurs, les perquisitions faites à leurs différents domiciles ont permis de saisir: 15 machettes, 02 fusils de calibre 12, 02 arrache-clous, 02 paires de ciseaux et divers autres objets. Ils seront conduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes.

Ce mercredi, la police a annoncé qu’à l’issue d’une autre intervention de la Police Criminelle de Bondoukou, quatre redoutables malfrats, spécialisés dans le vol des engins à deux et trois roues, ont été appréhendés. Cette opération a été menée le dimanche 22 août 2021. Il s’agit des nommés, K.A, SA, CM et SS, auteurs de plusieurs motos volées et revendues au Ghana.